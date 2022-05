Shems JIOUA

TalentSoft est le leader européen de la Gestion Intégrée des Talents et des Compétences en SaaS.



Créée en 2007, TalentSoft bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans le conseil RH et l’édition de progiciels de gestion d’entreprise pour accompagner efficacement les Directions des Ressources Humaines dans leur démarche emplois et compétences et assurer l’employabilité des collaborateurs.



Acteur majeur de l’innovation RH, TalentSoft révolutionne l’expérience des processus et des prises de décision RH. Sa solution couvre tous les processus de gestion des talents, de l’acquisition à la planification, pour développer et fidéliser le capital humain des entreprises.



TalentSoft est la première solution de Gestion des Talents optimisée pour le Cloud au niveau mondial grâce à ses alliances stratégiques avec Microsoft, Agarik (Bull) et IBM. Le mode 100% SaaS de TalentSoft garantit une mise en œuvre trois fois plus rapide, sans aucun coût d’administration, d’évolutivité ou de mises à jour.





Mes compétences :

Recrutement

Relations Ecoles

Gestion de projet

Ressources humaines

SIRH