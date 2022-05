Shengyun LU

Mini CV :



- bonne connaissance en industrie automobile (8ans + 4ans = > cf. fin de la présentation)

- solide connaissance en technique moteur

- management d'équipe + gestion projet industriel dans l'aspect coût

- amélioration performance opérationnelle + réduction de coût production / achats

- forte connexion dans le domaine d'industrie franco-chinoise (PME/PMI chinois & français, CCIP, Ambassade, gouvernement locaux)

- initiateur de nombreuses manifestations ou conférences (Paris+Shanghai). Invités : Lafarge, Fosun, PSA ou différents Business School.



Activités extraprofessionnelles :



- intervention à une table ronde pour partager l'expérience d'une carrière internationale : http://afcp-paristech.org/

- intervention à un colloque à l'Assemblée Nationale pour le thème "la jeunesse franco-asiatique" : http://republique7.org/intervenants

- interview sur Phoenix TV : http://search.ifeng.com/sofeng/search.action?q= 乡情侨音&c=5



Compétences : management projet dans l’aspect coût, définition et négociation de prix pièces moteur, technique connaissance en moteur, travail collectif notamment dans un contexte international, conception architecture moteur, 3D calcul numérique & simulation, traitement des données



Qualités personnelles : esprit ouvert, esprit analytique, leadership, être à l’écoute, parlant chinois, français et anglais, hard-working



Centre d'intérêts : solution de mobilité, électro-mobilité, développement durable, innovation.



Ouvert à toutes opportunités de projets industriels ayant une envergure internationale



8 ans d’éducation dans l’industrie automobile

- 3 ans à l’Université de Tongji (Shanghai, Chine), attribué 2 fois de bourse honorifique

- 4 ans à l’Ecole Polytechnique (Paris, France), spécialisé en « ingenierie & mécanique »

- 1 an à IFP-School spécialisé en « Moteurs & Industrie Automobile »



4 ans d’expérience professionnelle chez PSA Peugeot Citroën (Paris, France)

- 6 mois de stage en calcul numérique 3D et simulation thermo-mécanique

- 3 ans en tant que responsable fiabilité moteur dans département architecture moteuer

- Depuis 2011, responsable coût PRF dans une équipe internationale (France, Allemagne, Chine)



Mes compétences :

Asie

Leadership

Communication

Automobile

Dynamisme

Chine

Mécanique

Qualité

Management de coût