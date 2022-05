Shérazade GATFAOUI

Je suis spécialisée en marketing des services et en méthodologie qualitative (méthodologie de l'étude de cas).

Je travaille sur les mécanismes et processus de construction de la confiance et de la déviance des clients.

Mes principaux travaux concernent le domaine bancaire. Ces travaux utilisent des outils et des méthodologies essentiellement qualitatifs afin de rendre compte 1) des mécanismes et processus de construction de la confiance dans la relation client/banque et plus récemment 2) de l'émergence et du développement des comportements déviants des clients.



Je travaille également, depuis peu, sur les nouveaux concepts d'enseigne de distribution et plus précisément sur l'analyse des leviers d'action marketing mis en oeuvre, par les entreprises de distribution, permettant de faire vivre une expérience de consommation unique aux consommateurs.



http://www.irg.univ-paris-est.fr/les-membres-de-lirg/les-membres-de-lirg-de-la-lettre-d-a-g/gatfaoui-sherazade/

sherazade.gatfaoui@gmail.com