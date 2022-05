Sherif EL-DEEB

Après des études d'ingénieurs, j'ai souhaité orienter ma carrière vers la gestion de projets industriels.

Je travaille dans le secteur industriel depuis 10 ans, parle couramment anglais et ai complété ma formation par un Mastere en Management de projets. Mon rôle est d'être l'ambassadeur du client chez un fabricant de fournitures industrielles :

- Étude des spécifications client

- Chiffrage en amont de la commande

- Réunions de lancement

- Conception et validation de la conformité des études avec le cahier des charges client

- Coordinations des différents services (Bureau d'Eudes, Achats, Production, Qualité, contrôle de gestion, Commercial, HSE)

- Suivi des sous-traitants et fournisseurs

- Suivi des Couts / Qualité / Délais

- Gestion des non-conformités et dérogations

- Recette des équipements

- Installation et mise en service



Je suis particulièrement intéressé par les secteurs d'activités suivants :

- aéronautique, militaire, ferroviaire

- énergies renouvelables

- thermique et climatisation



Mes compétences :

Thermique industrielle

Aéronautique

Gestion de projets