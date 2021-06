Mathieu FERRAN

Après avoir suivi un cursus scolaire scientifique spécialisé en techniques industrielles, j’ai profité d'expériences dans différentes entreprises en France et à l’étranger afin de valoriser ces études. De l'Amérique du sud en passant par le Mexique jusqu’à l’Afrique, mes différentes expériences ainsi que ces voyages m’ont permis d’acquérir une certaine capacité d’adaptation ainsi qu’un bon niveau en langues. De nature sociable, je suis quelqu’un d’ambitieux et motivé, je profite de chaque expériences pour enrichir mes connaissances et élargir mes compétences.





EXPERIENCES :

Depuis octobre 2013 :

Installateur solaire, Country Solar, Perth, Australie Occidentale.



Juillet et Août 2013 :

Gérant du studio la Vibe Photo à Carnon Plage, France.



Décembre 2012 - Mars 2013 :

Photographe filmeur indépendant avec Art Photo, La Clusaz, France.



Juillet 2012 - Août 2012 :

Co-Gérant du studio de photo filmage à Carnon "La Vibe Photo".



Septembre 2011 - Mai 2012 :

Directeur technique multimédia et maintenance pour la présidence, Guinée Equatoriale

En charge du maintient en fonctionnement et de la maintenance des salles de jeux d'arcade, de cinéma, de matériels multimédia et équipements informatiques privés. Consultant technique et Photographe lors d'évènements publiques et réalisation de vidéos de communication.



Saison d’hiver et été 2011 :

Photographe, Les déclics Photos et Art Photo, La Grande-motte et La Clusaz, France

Photographe filmeur, réalisation de portraits, photographie de famille et reportage de mariage, affiches publicitaires, book etc.



2009-2010 d

Technicien de maintenance et responsable de filiale, LASELEC, Querétaro, Mexique

Chargé d’assurer la maintenance de machines de marquage de câbles au laser et la formation des utilisateurs. J’ai participé à la mise en place du bureau, au suivi des clients présents sur l’Amérique centrale ainsi qu’à l’optimisation des systèmes. Machines complexes comprenant des automates programmables, de l’informatique, du pneumatique, de l’hydraulique, de la mécanique de précision et une technologie laser fabriqué par la société elle même.



2008-2009 :

Guide, Climbing Planet, San Pedro de Atacama, Chili

Accompagnateur, guide et traducteur sur des tours à caractère touristique et sur des treks de haute montagne (volcans jusqu’à 5900 mètres d’altitude), moniteur d’escalade, de randonnée à pied ou en vélo et de sandboard, j’ai aussi participé à la gestion et l’organisation de l’agence. Cette expérience fait partie d’un voyage de sept mois durant lequel j’ai parcouru l’argentine, le Chilli, le Pérou et la Bolivie, j’ai aussi participé au tournage d’un film Américain à Iquique au Chilli où j’ai effectué la sécurité des acteurs en escalade.



2007 :

Technicien de contrôle, Saft Power System et Faiveley Transports, Tours, France

Il s’agit de deux deux missions d’intérimaire de trois mois chacune que j’ai effectué en tant que technicien de contrôle sur des chargeurs de batterie et onduleurs pour des applications industrielles (électrotechnique) pour le compte de la Saft puis chez Faiveley sur des cartes électroniques de contrôle de porte automatique de climatisation (électronique). Après contrôle, si besoin, j’effectuais les réparations sur les armoires électrique ou les carte électronique. Utilisation quotidienne d’outils tels que multimètre, oscilloscope, fer à souder, diélectrique et caméra thermique ainsi que les outils classique de manutention.



2006-2010 :

Vendeur démonstrateur de produits High-Tech, Techsell et Avance Rapide, Orléans et Tours

Depuis l’université, j’ai effectué des opérations commerciales en tant que démonstrateur de produits High-Tech tels que des téléviseurs 3D, Appareils photo numérique ou suites logiciel (Microsoft Office par exemple) dans des magasins tels que la Fnac ou Planète Saturne.



2004-2007 :

Animateurs en colonie de vacances avec des pré-adolescents et adolescents pour l'AVEA La Poste, LSCA et Loisirs Club 4.80 ainsi qu'en village vacances du CIORTF



Mes compétences :

Conseil

Maintenance

Laser

High tech

Automatisme

Montage vidéo

Informatique

Photographie

Volontariat international en entreprise

Technicien