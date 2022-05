Shirley ESCOBAR

J'ai eu l’opportunité de vivre dans de nombreux pays (France, El salvador, Mexique, Etats Unis, Grande Bretagne) et de travailler dans la mobilité internationale.

Je gère plusieurs comptes clients et organise plus de 200 expatriations vers l’Inde, Chine, Brésil, Russie, Singapour, EAU



En tant que Chargée de mobilité internationale, j’ai acquis et développé des compétences variées : capacité d’adaptation, réactivité, faculté à communiquer et négocier dans un environnement culturellement différent ; à ces points forts s’ajoutent ma capacité d’analyse, mon gout du travail en équipe internationale, mon organisation et ma rigueur.



Mes compétences :

recrutement

international

management interculturel