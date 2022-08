Sihem ZORGANI

Depuis plus de 8 ans, j'ai occupé successivement les fonctions d’Assistante de direction et de Gestionnaire Administratif et Financier au sein de la société IP-TECH.



Le poste de Gestionnaire Administratif et Financier que j'occupe actuellement, m'a permis de maîtriser avec perfection les démarches administratives de la société , ainsi que les démarches juridiques, comptables et financières. Je possède une solide connaissance sur les bonnes manières de contact avec le personnel de la société.

En tant que Gestionnaire Administrative et Financier, j'ai pour missions d'établir les budgets prévisionnels, d’élaborer des rapports et des statistiques, négocier des taux de change, élaborer les bordereaux de paie, virement des salaires et préparer toutes sorte de documents administratifs et de dossier juridique de l’entreprise.



Dynamique, ayant le sens de l'écoute, de l’initiative et du travail en équipe.



Mes compétences :

Restaurants

Team Building

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel