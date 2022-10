Simon BIDART

Après des études universitaires en Histoire (License), j'ai commencé des études d'Ethnologie. Pour le sujet que j'ai choisi, qui était la résurgence du modèle viking dans la société islandaise contemporaine, j'ai décidé d'aller vivre en Islande et d'être au plus prêt de mon sujet d'étude. Je devais partir 3 mois, je suis revenu 2 ans après. J'y ai travaillé comme guide accompagnateur, aide chef cuisinier et bien d'autres métiers.

De retour en France, ma connaissance du pays m'a offert l'opportunité de travailler comme vendeur sur cette destination. Ma motivation et ma curiosité m'ont permis de développer ces connaissances sur un autre champ d'activité, et de poursuivre vers d'autre pays comme le Groenland, Spitzberg, Alaska, Patagonie et Antarctique.

Je souhaite aujourd'hui connaitre d'autres horizons. J'aime depuis très longtemps les pays d’extrême orient comme le Japon et la Corée, j'ai d'ailleurs commencé à en apprendre la langue.

C'est vers d'autres orientations professionnelles que j'ai finalement décidé d'aller, puisque j'ai pris pendant 7 ans la direction de l'agence de Lyon, puis depuis juillet 2016 de l'agence de Bordeaux.



Mes compétences :

Vente

Galliléo

Gestion de projet

Tourisme

Production

Management

Voyages

Lyon