Simon DESBONNETS

Consultant informatique chez Capgemini depuis mars 2008, j'ai eu l'occasion de travailler pour des clients tels que le FRET SNCF et le groupe Oxylane (décathlon).



J'ai pu pendant ces années développer des compétences en:

- Conception technique & fonctionnelle.

- Industrialisation des process et intégration continue

- Développement en Java/J2EE

- Validation fonctionnelle et technique

et aborder le domaine de la gestion d'équipe au seins de plusieurs projets.



Je suis capable de travailler avec des outils tels que:

Eclipse, Visual Studio, CVS, JSP, Servlets, Web Services, Tomcat 5 et 6, Oracle, Maven, Continuum, Archiva, Checkstyle, Struts, Spring, PLSQL developer.



Les langages que j'utilise:

Java, JavaScript, C#, PL/SQL, HTML, XML



En terme de gestion projet j'ai pu utiliser les outils suivant:

SourceForge, Clarity, JIRA, Mantis, Google Docs



Pour la gestion de la Qualité:

Checkstyle, Sonar, Quality center