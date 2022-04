Jonathan FRETIN

Être développeur PHP certifié ne veut pas dire que je ne m’intéresse pas aux autres technologies. Si j’ai la possibilité de mettre la main dans une nouvelle techno pour tester, eh bien allons-y ! Node.js, Java (Android), Javascript… Toute excuse est bonne à essayer telle ou telle librairie.



La veille techno est importante dans mon métier, donc direction Github, Twitter, Google+ et divers sites en tant que foyers inépuisables de nouveautés.



Je m’adapte rapidement à de nouveaux collègues et aux projets existants.

Un nouveau projet ? Une analyse du besoin client permettra d’en tirer notamment un cahier des charges et une proposition des technos les mieux adaptées.



Mes compétences :

Javascript

Google

Xml

Esb

Linux

Php5

Git

Web

Arduino

Bash

MySQL

Microsoft Windows

Apache

Node.js

Laravel

PHP 7

AWS