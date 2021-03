Simon Israël SELLAM

Simon Israel Sellam | Ostéopathe D.O. | Paris 7ème



Ostéopathie à tous les âges de la vie et accompagnement de danseurs professionnels depuis 2005





VOTRE OSTEOPATHE SIMON SELLAM A PARIS 7



Installé au coeur du 7ème arrondissement de Paris, votre ostéopathe Simon Israel Sellam D.O. vous accueille au 1 Square de Robiac pour des séances d'ostéopathie.



Ostéopathe expérimenté, agréé par le Ministère de la Santé et des Sports depuis 2005 à Paris.



Prise en charge de nourrissons, enfants, femmes enceintes, adultes et personnes âgées.



Suivi et accompagnement régulier de sportifs, et de danseurs professionnels (Pietragalla Compagnie, Ballet Preljocaj, Malandain Ballet Biarritz, Compagnie Fêtes Galantes et élèves danseurs du CNSMD de Paris).



Votre thérapeute aide votre corps à récupérer toute sa mobilité dans les zones qui lui font défaut, afin que la Santé puisse s'épanouir à nouveau et pleinement.