Simone SOMMERFELD

Rheinbrücke Consulting GmbH •Array



Executive Search • HR Consulting • Experts, Middle & Top Management

Strasbourg • Paris • Karlsruhe • Luxembourg



Grâce aux compétences de notre équipe multiculturelle et plurilingue et à notre implantation transfrontalière, nous contribuons au succès de vos recrutements stratégiques en France et à l'international.



Nous évaluons et sélectionnons pour votre organisation les meilleurs talents, en phase avec les enjeux de votre activité et la culture de votre entreprise.



N'admirez plus les meilleurs, Recrutons-les !



Mes compétences :

Allemand

Anglais

COMMERCE

Commerce international

Interculturalité

International

Langues

Marketing

Négociation

Ressources humaines