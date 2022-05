Simphor MOUMBANGA KOUTILY

Je dispose d'une expérience de dix ans dans le Secteur Oil and Gas où j'ai réalisé plusieurs missions dans les domaines de l'Instrumentation et Contrôle, Métrologie et Comptage ainsi que dans la Production Pétrolière [du puits à l'exportation via le stockage].Ceci dans le but d'optimiser la Production des différents Sites [Offshore et Onshore]. J'ai pleinement contribué au tout premier démarrage d'un site de production et d'exportation de brut dans la rédaction des procédures opérationnelles .



Mon parcours professionnel m'a permis de développer ma rigueur dans le travail, ma capacité d'adaptation,mon esprit d’équipe, mon enthousiasme et mon envie de réussir que je mets à la disposition de mes collègues et de l'entreprise.



Mes compétences :

Comptage (Fiscal et non fiscal)

Électricité industrielle et Electrotechnique

Pratique des politiques HSE

Instrumentation et Regulation

Métrologie (Oil & Gas)

Management

Environnement

Informatique

Maintenance

Transmission et réception de l’information (Systèm

Machines tournantes