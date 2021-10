Slavko BANJAVCIC

Activité actuelle :



Retraité actif, encore Chef d'entreprise... mais, je souhaite prochainement orienter mon activité vers L'Hypnose ericksonienne...

Je recherche une structure pour exercer mon activité de formateur et de praticien en hypnose



Diplômes et Formations :



J'ai un CAP de mécanique Auto, un CAP électrotechnique.

Je suis Maître Praticien en PNL, Formateur en hypnose Ericksonienne et Hypnothérapeute



Le Passé :



Cela fait au moins 30 ans que je me suis intéressé au développement personnel. J'avais compris que la communication était une des clefs pour atteindre mes objectifs, mais je manquais de temps et la multitudes des offres ne m'aidais pas. Le tournant décisif s'est produit il y a environ 18 ans lorsque un événement professionnel m'as incité a faire une formation en PNL. Même si je nen avais pas conscience, des changements ont été rapidement perceptibles par mes proches et mes collègues de travail. Puis, quelques années plus tard je me suis intéressé à l'hypnose. Ce fut une révélation ; les changements ont été bien plus importants et là, je les percevais !

L'année suivant ma formation en hypnose j'ai eu l'opportunité dêtre assistant du prof et là, j'ai eu la révélation... je voulais être formateur !

Dès lors, j'ai fais un travail personnel conséquent pour être prêt le moment venu et une opportunité de formateur en hypnose Ericksonienne s'est présentée en 2016. Cette activité je l'exerce toujours avec un grand bonheur.



MES PROJETS :



Comme précité, je suis en retraite active et je souhaite mettre en place une structure pour faire des formations et les consultations privées.

Le portage salarial me parait intéressant dans la mesure où l'entreprise propose des mise en relations avec des centre de formations ou des missions en entreprises...

Je suis disposé a étudier toutes propositions en relation avec mes projets...



Mon mail : sim06700@orange.fr

Mon Téléphone : 06 60 278 479







Mon crédo : Apprécie autant tes succès et tes revers. Les deux sont for