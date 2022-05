Qui sommes nous ?



SM DEVIS.FR site à destination des Particuliers, filiale du Groupe SM SERVICES société multiservices entre Particulier et Professionnel propose un service gratuit et avec ou sans engagement, permettant de déposer en quelques clics tout type de Demande de Devis (Travaux, Assurance, Services à la personne ….)



Le site SM Devis.fr est Simple et Facile d'utilisation pour exprimer vos envies de changement de décoration, réaliser votre maison, piscine, spa, fenêtres, isolation, peinture, véranda, plomberie, jardin, chauffage, cuisine, diagnostics, salle de bains, climatisation, architecte, ravalement de façade, devis divers.



Nos partenaires sont des professionnels aux 4 coins de la France et feront de votre rêve une réalité.



l'équipe de SM Devis s'engage à répondre à votre demande dans les plus brefs délais.



L’équipe qualité SM DEVIS prend alors en charge la demande, qui est étudiée et au besoin complétée directement avec le Particulier par téléphone.



Celle-ci est ensuite adressée aux Professionnels concernés, qui prendront contact directement avec le Particulier.



Une fois ses Devis reçus (jusqu’à 5), le Particulier effectue alors librement son choix de prestataire.



