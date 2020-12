Sofiane REBIB

Passionné par les nouvelles technologies, fort de proposition, très porté sur la qualité du code, curieux et toujours désireux d’apprendre de nouvelles choses.



Compétences techniques :



- Java 7 / Java EE (Tomcat, JSP, JSTL, JDBC, DAO, JPA, JSF…).

- Symfony 2.8 et Symfony 1.4

- Doctrine 2 / Doctrine ODM

- Mongo DB et MySQL.

- Git, Phabricator/Arcanist.

- Design Patterns.

- Methode Merise, UML.

- Connaissances en Spring Framework.



D'autres connaissances :

- Rédaction de cahier des charges suivant le standard Volere ou le standard IEEE

- MsProject

- Redmine



Je suis aussi titulaire d'une licence en comptabilité.





