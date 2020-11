Solène GAREL - JOLIOT

En tant que Business Manager chez AKKA TECHNOLOGIES mes principales missions sont les suivantes :



• Développement d'un portefeuille de clients et prospects stratégiques.

• Négociation des conditions commerciales et contractuelles auprès de directions, techniques, services achats et services RH.

• Garantir une relation client dynamique et pérenne.

• Recruter, animer, fédérer et faire évoluer mon équipe de consultants ingénieurs.

• Gestion financière du centre de profit (chiffre d’affaire, marge opérationnelle…) et optimisation de la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la Direction d’Agence.

• Collaboration avec la Direction Technique dans le cadre de la mise en œuvre de projets forfaitaires.



J'interviens principalement sur les régions Bretagne et Basse Normandie ;



N'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse suivante : solene.joliot@akka.eu



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Management commercial

Études marketing