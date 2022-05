Solenn HUBERT

Prochainement diplômée de Master 2 Management International, j'ai pour objectif de devenir chef de produit.



Déterminée et ambitieuse, je sais mettre en applications mes connaissances et compétences accumulées afin d'atteindre cet objectif.



Curieuse et dynamique, je sais m'adapter aux différents environnements afin d'avoir toutes les clefs en main pour réussir mon parcours professionnel et personnel, tout en apportant mon savoir-faire et savoir-être à votre organisation.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Recherche de fournisseurs

Microsoft Publisher

Étude de marché

Gestion d'un portefeuille produit

Création de supports commerciaux

Microsoft Office

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Gestion d'un portefeuille client

Création de gamme

Photofiltre

Analyse de données

marketing international

Commerce B2B

Création de support de communication