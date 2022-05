Solenn LEPLAY

Ingénieur agronome et docteur en économie de l'environnement, je suis consultante chez Oréade-Brèche depuis janvier 2011. Je suis spécialisée en évaluation de politiques publiques et de projets, sur les thématiques agricoles et environnementales. Je possède de solides compétences en statistiques, en gestion de base de données et en microéconomie.



Mes compétences :

Biodiversité

Changement climatique

Economie

Economie agricole

Économie de l'environnement

Environnement

Evaluation de politiques publiques

Politiques publiques