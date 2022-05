Solenne DULOUARD

Depuis 1996, je suis Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Je dispose également : du diplôme d'Assistant de service Social, d'une Licence 3 en sciences de l'éducation et d'un Master 2 en Gestion des organismes sociaux, (management, finance et sociologie).



Aujourd'hui, je recherche un poste de cadre dans la région PACA, dans le secteur médico-social.



De plus, je parle différentes langues étrangères (anglais, espagnol, italien, russe...) et maîtrise l'outil informatique (word, excel, powerpoint,sphinx...).



De multiples stages professionnels sont à mon actif : ENMM, CODES, SNCF, Centres sociaux...



Mes compétences :

Animation

Finance

Langues

Langues étrangères

Management

Retraite

Sanitaire et social

Santé

Sociologie