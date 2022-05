Solenne JOURDAIN

J'ai travaillé en France en qualité de Chargée puis Responsable de Communication pendant 10 ans, dont 6 ans dans les secteurs Emploi, Formation et Création d’entreprise. Installée en Grande-Bretagne en 2013, j'ai entamé une reconversion professionnelle aboutie, avec en 2014 l'obtention du DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l'Enseignement du Français Langue Étrangère) de l'Alliance Française de Paris IDF - CNED.



Aujourd'hui enseignante de Français Langue Étrangère (FLE) au Royaume-Uni, je propose mes services à des étudiants de différentes nationalités et de différents niveaux (débutants, intermédiaires et avancés), au sein d'écoles, d'organismes de formation ou dans le cadre de tutorat. Mon approche est actionnelle, basée sur la capacité des apprenants à communiquer (parler/écouter/lire/écrire) dans des situations réelles, conformément au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).



Je suis également instructeur et examinatrice de Français pour le Ministère de la Défense britannique (MoD) et la NCA (National Crime Agency).



EXPERTISE :

- Enseignement et évaluation du Français Langue Étrangère

- Également à l'aise avec les débutants, les apprenants intermédiaires ou avancés



EXPÉRIENCE :

- Cinquième année en qualité de professeur de FLE au Royaume-Uni.

- 10 ans d’expérience en tant que responsable de la communication auprès d’institutions françaises, d’agences nationales et de sociétés internationales.

- 6 ans dans les domaines de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'emploi.



Mes compétences :

Communication

Français

Français Langue Etrangère

Enseignement du FLE

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Partenariats

Réseau

Relations clients