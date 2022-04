Americo MARCHIONI

Je recherche un poste de Commercial en charge des Grossistes ou un poste de Channel Manager

dans l’IT. 20 ans dans le métier et un sérieux réseau professionnel seront de sérieux atouts :

développement de business, organisation d’évènements, animation de réseaux de

revendeurs, marketing communication et opérationnel, gestion du recrutement des equipes …





3 ans et demi d'expérience dans les relations presse internationales comme Directeur marketing, Business Developer des nouveaux services de l'Agence et communication événementielle ...



Trilingue : Français, Anglais, Italien et bonnes notions d'Espagnol



Mes compétences :

Animateur

Animateur de réseau

Business

Business developper

CHANNEL MANAGER

Commercial

Commercial terrain

Directeur artistique

Evénementiel

Informatique

Manager

Marketing

Organisateur d'événements

Sécurité

Sécurité IT

Virtualisation

Communication

Leadership

Gestion de projet