Organisée et rigoureuse, j'assiste les experts dans la gestion des dossiers, de leur ouverture jusqu'à leur classement. Mes connaissances juridiques me permettent d'avoir un contact facile avec les Compagnies d'assurance et leurs assurés, ainsi qu'une communication directe des informations.



Mes compétences :

Contact avec Client

Gestion de dossiers d'assurances

Gestion de dossiers

Rédaction de courriers