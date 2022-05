Vanessa BLAIN

Titulaire d’une double formation Droit social / Ressources humaines et forte de mes expériences réussies, j’ai pu mettre en pratique les diverses activités de la fonction en développant notamment, en autonomie, un service ressources humaines au sein d’une société multi-sites en plein essor.

Durant trois années, j’ai ainsi structuré mon poste et appréhendé les différentes tâches rattachées à la gestion du personnel, la gestion des ressources humaines, les relations avec les partenaires sociaux, le développement des RH, l’observation de la réglementation et le conseil aux membres de la direction.

Mon expérience suivante, d’avril 2011 à février 2012, dans un grand groupe industriel, m'a quant à elle permis d'enrichir mes connaissances dans la gestion administrative et sociale des salariés.

Et enfin, pendant plus de quatre ans, j’étais en charge dans mon dernier poste de piloter le service ressources humaines sous la responsabilité directe du directeur général, service que j’ai moi même mis en place lors de la création du siège social de l’Association.



Mes compétences :

Droit social

Management

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Contentieux social

Formation

Veille juridique et législative