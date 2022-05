Solenne MARTIN

Bonjour



avec 8 ans d'expérience d'assistanat dans le batiment, dans de petites entreprises, j'ai appris le travail multiposte, et cela me plait à gérer plusieurs postes à responsabilité en même temps.

J'ai acquis toutes les compétences nécessaires pour être une excellente assistante administrative de ventes, por le particulier, l'artisan, mais aussi les grands groupes tel que leroy merlin ou point p, ainsi que pour gérer stocks et approvisionnement, ou négociations usines pour les études de marchés.



J'ai pour projet d'évoluer professionnellement en tant que responsable logistique ou chef d'équipe d'atelier.

Ouverte à toute proposition d'emploi, je saurais me présenter plus amplement et vous faire aimer mon profil pour me confier vos fonctions.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Outlook

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

EDI