Soline ALLARD

Spécialisée dans la réalisation des opérations import-export, sur le plan commercial et logistique, j'ai fondé en 2008 SOLMED INTERNATIONAL Sarl, société de conseil pour la vente de matériel hospitalier, tournée vers l' export : destination pays d'Afrique subsaharienne.

J'évolue dans le commerce international depuis le début de ma carrière professionnelle.

Goût pour les voyages et la culture internationale, je suis bilingue russe, je parle également l'allemand et l'anglais.

Mes partenaires sont au Cameroun, au Sénégal, au Niger, etc;

Participer au développement du secteur santé, tel est mon objectif.

Par ailleurs, depuis 2014 je suis professeur chargée de cours à l'IUT de sceaux, pour former les jeunes aux techniques du commerce international



Mes compétences :

Incoterms

Appels d'offres

Création d'entreprise

Import-export

Culture internationale