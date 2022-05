Soline BLANCHARD

* Diplômée de l’ESSEC (2003)

* Différents postes en RH dans plusieurs secteurs d’activité

* Allocataire de recherche et monitrice en SOCIOLOGIE au sein du pôle SAGESSE du CERTOP (laboratoire CNRS) à l’Université de Toulouse - Le Mirail (2006-2009)

* Membre fondatrice-associée de VALTA GÖRA : conseil et accompagnement en EGALITE FEMMES-HOMMES auprès des entreprises, des acteurs publics et des associations sur l’ensemble du territoire français le marché du travail

* DOMAINES DE RECHERCHE : les femmes et le marché du travail et de l’emploi, la féminisation des professions supérieures, les politiques publiques (supra)nationales d’égalité professionnelle et de diversité et leur régulation dans les entreprises ainsi que l'entrepreneuriat féminin



* Ancienne présidente d’EFiGiES, association de jeunes chercheur-e-s en études féministes, genre et sexualités, et membre de WeAVE, réseau européen de jeunes chercheur-e-s en études genre.



Mes compétences :

Enseignante

Formatrice

Ressources humaines

Sociologue