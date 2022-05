Soline POINÇON

La création de Val-office est pour moi la façon de réunir mon attirance pour

les « Entreprises » et mes expériences professionnelles.

En effet, l’Entreprise et son organisation ont toujours été au centre de mes intérêts, avant même de rentrer dans le monde actif, puisque j’ai réalisé un Dut Gestion des Entreprises et des Administrations; et obtenu un diplôme de Technicien Qualité Sécurité Environnement.



Aussi, après avoir occupé des postes d’assistante commerciale et gestionnaire conseil prévoyance dans un cabinet de courtage durant 10 ans, je souhaite mettre tout mon savoir faire et mon expérience au service des entreprises.



Mon goût pour le service rendu et ma polyvalence font de moi une collaboratrice adaptée pour chacun de mes clients PME/PMI, artisan, indépendant et association.



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Environnement

Gestion Décès

Gestion Prévoyance/Santé

Gestion Communication

Gestion Admintrative

Gestion Commerciale