En recherche active > poste à responsabilités transverses dans un environnement innovant en pleine croissance.



Compétences clés

- Pilotage de projets

- Développement de partenariats

- Mobilisation d'acteurs

- Gestion RH et financière



Profil

- 7 ans d’expérience

- Fortes responsabilités au sein de petites et moyennes structures

- International

- Anglais courant



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification de projet et gestion financière

Strategie

Reporting et pilotage

Partenariats stratégiques

Coordination de projet

Environnement et développement durable

Rédaction de cahiers des charges

Cycle de projet

Microsoft office

Public Sector

Prise de décision

Esprit d'équipe

Planification

Analyse

Rédaction

Contrôle de gestion

Analyse financière

Santé