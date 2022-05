Soline SEKKO

Je dispose de plus de douze ans d’expérience dans la finance & contrôle de gestion, avec une triple expérience opérationnelle (10 ans), projets (4 ans) et conseil (5 ans).





MON PARCOURS PROFESSIONNEL :

Mon parcours témoigne de mon expérience dans le secteur bancaire et financier, notamment en management et gestion de projets transversaux à orientation MOA ou AMOA auprès des directions Métiers et SI.

En particulier, ma double expérience en poste fixe et consultant me permet d'avoir une capacité d'adaptation forte et rapide.



Comme opérationnel, J'ai acquis une connaissance concrète de la finance des marchés, en comptabilité bancaire et en reporting règlementaire.

En tant que consultant, j'interviens, au cours de mes différentes missions, sur l’ensemble des étapes des projets de mes clients (pilotage, conception, recette) pour faire évoluer les processus et/ou les systèmes informatiques supportant l’activité afin de répondre à des besoins de reporting règlementaire (BAFI/SURFI, IAS/IFRS, COFINREP), de reporting groupe ou d'autres problématiques liées aux outils de pilotage.



De plus, j’ai souvent évolué dans des structures différentes d'où une implication à tous les niveaux de la mise en place d’un nouveau projet que ce soit lors des décisions, de la gestion ou du suivi d’un projet : cadrage, plan de charges, planification, animation d'équipe... ou encore en matière de déploiement de solution.

Les projets sur lesquels je suis intervenu ont été de toutes tailles et dans tout type d'environnement technologique.

Mon expérience en tant que responsable projet m’a permis d’affirmer mon sens du management transverse et de la conduite de projet, mon esprit d'équipe, mon adaptabilité face à un contexte inconnu ainsi que mon sens du relationnel au contact de personnes de cultures différentes.