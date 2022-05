Soline TUCOM

Gestion des projets, suivi du budget, analyse de pro-

cess, conduite du changement... cultive une vision

très stratégique de l’entreprise. (de production et de services)

Négociation et achats, transport, bonne connaissance des

réseaux de distribution, approche opérationnelle des systèmes d’information.

Gestion des relations clients.

Organisation, délégation et animation des équipes, curiosité et analyse, capacité d’anticipation.

"Fait tourner la boutique"

• Sens des responsabilités et de l’initiative

• Aisance relationnelle

• Bonne qualité rédactionnelle

• Capacité d’écoute et de réflexion

• Maîtrise les TIC



Mes compétences :

Economie Circulaire

Informatique

Economie de l'environnement

Appels d'offres

Gestion des déchets

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Animation socioculturelle