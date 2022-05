Solohery RAKOTONDRABE

11 ans d’expérience en contrôle de gestion opérationnel et siège, dans un environnement multi-site/multi-sociétés et dans des contextes de réorganisation et de croissance externe.

Mon objectif est de mettre à profit mes compétences acquises au cours de ma carrière professionnelle dans un esprit de challenge : changer pour évoluer.

Chez Géoxia, ma contribution dans les projets de mise en place de suivi d’activité et d’amélioration des outils de travail a permis de réduire les délais du budget et du reporting et de fiabiliser les supports de diffusion d’informations.

Le contexte de croissance chez UPC et ma formation initiale m’ont aidé à réaliser mon projet d’entreprenariat individuel : accompagner et coordonner des projets de création et de reprise d’entreprises.

L’évolution rapide d’UPC France a nécessité réactivité et adaptabilité. Six années passées au sein de l’entreprise m’ont permis d’aborder des sujets clés du métier : contrôle budgétaire de plusieurs périmètres d’activité, reporting, mise en place de contrôle interne (SOX), … toujours dans un souci de respect des délais.



Mes compétences :

Contrôle budgétaire

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Contrôle interne

Optimisation des process