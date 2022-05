Solotahiana RAMANANA

Ingenieur en genie electrique ayant une experience de plus de cinq ans, travaillant auparavant au sein de la compagnie coreenne K.P.S. en tant que responsable maintenance des instruments et controles au niveau de la centrale electrique d'Ambatovy. Maintenant ingénieur en instrumentation pour la compagnie Aris Trading, responsable des maintenances des instrumentations d'Endress+Hauser. Ayant un sens de la responsabilite et une tres forte adaptation quelque soit la situation j'ai egalement une forte capacite relationnelle.



Mes compétences :

Instrumentation / automatisme

Électrotechnique

Informatique

instrumentation

ingénieur

électrique