Soltani Bibi SANDRA

Mes différentes expériences professionnelles et ma formation m'ont permis d'acquérir certaines compétences :



- Sens du relationnel : écoute, adaptabilité, oratrice,

- Diriger des équipes, les motiver et travailler avec elles

- Déléguer des missions et contrôler

- être forte de propositions constructives

- Sens des responsabilités,

- Forte réactivité et résistance au stress

-rigoureuse et efficace lors des conflits d'intérêt .

- Connaissance des acteurs du secteur



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Community manager