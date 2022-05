SOLUTIONS HABITAT est spécialisé dans la création et la rénovation des embellissements et l’aménagement de l' immobiliers,



Mes compétences :

Revêtements plastiques et moquettes

Peinture en Batiment neuf et rénovation

Carrelage faïence

Parquet flottant

Plâtrerie seche

Peinture et décoration toutes qualité intérie

Ravalement de façade