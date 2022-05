Solutions MAXXING

Editeur de logiciels de gestion de la relation client temps réel et d'animation du consommateur sur l'ensemble de son parcours d'achat.



MAXXING permet de capitaliser sur les informations liées au consommateur, ses habitudes, ses comportements et ses attentes, pour transformer ces données en connaissance client et donc en information intelligente, pour affiner le ciblage, l’envoi de message personnalisé et contribuer à maximiser l’impact des campagnes promotionnelles.



Connectée à l’ensemble des canaux - Magasin et drive (caisse, borne, self-scan), site e-commerce et applications mobiles - la solution MAXXING apporte une vision globale et unifiée des campagnes et du consommateur dans l’ensemble de son parcours d’achat, de ses interactions avec l’enseigne, jusqu’à son acte d’achat.



Véritable levier commercial, la solution MAXXING répond à l'ensemble des problématiques de développement de chiffres d’affaires en s’adressant à tout client identifié ou non (porteur de carte ou non), avec des mécaniques d’animation très variées. Avec MAXXING, les enseignes ont la possibilité de toucher le client à travers l’ensemble de ses actes de consommation (en magasin, à la maison, au bureau, dans la rue), de par l’exécution de campagnes sur l’ensemble des canaux : caisse, coupon, applications mobiles, borne, e-mail, etc.





