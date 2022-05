Solveig DE CORNEILLAN

Après une formation juridique en France et en Allemagne, je me suis tournée vers la traduction, d'abord en tant que traductrice salariée, puis, depuis 5 ans en freelance.

Rigoureuse et professionnelle dans mon travail, je traduis non seulement les textes juridiques, mais aussi techniques et généraux. Je cherche le mot juste et précis.





Mes compétences :

Traduction

Traduction assermentée

Traduction juridique

Rigueur

Traduction technique

traduction allemand français