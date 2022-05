Solveig OUDET

Enseignante chercheure en sciences de l'éducation (et formation des adultes) autour des questions d'apprentissages en situation de travail, des relation formation et organisation du travail, des environnements capacitants



Membre de l'équipe Apprenance et formation des adultes de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Notre équipe se positionne sur l'analyse des interfaces entre dispositifs et disposition qui favorisent le développement d'attitudes et de pratiques apprenantes, autour d’une triple approche : psychopédagogique, technico-pédagogique, sociopédagogique