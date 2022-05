Solveig OUDET

Je suis Enseignante-chercheure depuis 2008 au sein de l'équipe d'accueil Apprenance et formation des adultes de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Je m'intéresse en particulier à toutes les formes de formations en lien avec les situations de travail ou l'organisation du travail, aux questions de professionnalisation, aux environnement apprenants et/ou capacitants, à l'alternance, etc.

Je suis responsable du Master professionnel 2 Ingénierie Pédagogique en formation des adultes

http://www.apprenance-ipfa.org/

et Responsable Editoriale de la revue SAVOIRS

http://savoirs.u-paris10.fr/