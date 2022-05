Solweig CADIC

Je suis actuellement coach sportive à mon compte.

Je propose des séances de coaching sportif (renforcement musculaire, boxe, course à pied, stretching...), afin de permettre à toute personne de reprendre le sport ou de se maintenir en bonne santé.

J'adapte la séance en fonction des différents objectifs fixés : remise en forme, tonicité musculaire, endurance globale, perte de poids... tout en apportant des conseils en nutrition et bien-être.

J'interviens pour des coachings privés à domicile ou en extérieur, également dans les entreprises, ou lors de stages sportifs et événements.



Contactez-moi pour plus d'informations.



Diplômes STAPS et boxe française - carte professionnelle à jour



Mes compétences :

Autonomie

Anticipation

Organisation

Travail en équipe

Communication

Sauveteur secouriste du travail