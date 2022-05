Somali TRADUCTION INTERPRETARIAT

PRESTATIONS



Notre cabinet d'interprétariat et de traduction Somali_Traduction vous offre des prestations de qualité principalement en langue Somalie, en Amharique et en Arabe.



TEL : 0666446816 / africatranslate@gmail.com







Des prestations adaptées :



*Interprétariat & Traduction de documents officiels rédigés en somali/amharique/arabe

* Interprétariat par déplacement pour des conférences, des reportages TV/Radio





Nous intervenons auprès des tribunaux, des services d'immigrations, des hôpitaux, des associations pour l'assistance aux réfugiés...



Nos valeurs



* Qualité et précision garanties

* Délais respectés

* Confidentialité assurée



Mes compétences :

Arabe

Interprétariat

Traduction