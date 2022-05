Mot du président SOMDA Yacinthe.



Mot du président SOMDA Yacinthe



Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui nous encouragent. En ce moment ,nous avons quelques problèmes avec la cour du centre, donc ce qui fait que nous avons laissé tous les enfants chez leurs parents, tantes ou dans les familles d'accueil.Nous avons une cour en location et dans cette cour là nous sommes en pleine construction de la bibliothèque, ainsi que d'un espace d'élevage de poules . Notre projet et d'y construire aussi des cases pour les enfants afin qu'ils puissent tous rester au Centre.Le problème est le manque de moyens pour réaliser cela, et il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir. Nous avons eu beaucoup à faire étant donné que notre association a été crée il n'y a pas 1 an et il a fallut payer en premier temps la scolarité de nos 22 enfants qui sont dans notre association.



PARCE QUE C'EST LA RENTRÉE SCOLAIRE:Nous avons donc décidé que tous les enfants doivent venir passer leur dimanche au centre. Le reste de la semaine, ils restent chez leur parents ou dans les familles d'accueil parce qu'ils doivent aller à l'école.Etant même chez leurs parents et en familles d'accueil, c'est l' Association Faso Source qui s'occupe d'eux, car nous passons tous les deux jours les voir afin de savoir ce dont ils ont besoin. S'ils sont malades nous payons les médicaments, ainsi que leur nourriture et donc ce qu'il fait que pour le moment tout va bien avec eux. Avec le temps et avec des soutiens nous allons pouvoir construire les cases pour qu'ils puissent rester au Centre en permanence, et pour cela nous avons besoin de votre aide.



L'Association Faso Source veut mettre en place une bibliothèque et un élevage. Avec l'argent de la vente des oeufs et de poulets, cela va nous permettre de commencer la construction des cases pour les enfants.



Nous avons une cour unique en location dont le loyer mensuel nous revient à 12 500 c fa. Dans cette cour il n'y a pas des maisons. On y a déjà construit notre bureau, et nous avons commencé la bibliothèque et le poulailler.



Donc pour la construction des cases,L'Association Faso Source lance un appel à donation, à toutes les organisations et tous les individus pouvant offrir leur contribution, leur soutien.







CONTACT:Email:orphelinatcentre@ymail.com



somdayacinthe@yahoo.fr







Président:Somda yacintheNuméro:0022675702361



Vice présidente:Fabienne Stasse:Nméro:0032473617506



