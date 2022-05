Somkhan TO

Curieux, motivé et patient, je suis avant tout un passionné tant par l'aspect technique de mes missions que par la volonté de satisfaire. Je me donne à corps perdu pour apporter à chacun, salarié comme client, la possibilité d’accéder un peu plus à chacun de ses rêves.



Dynamique et très sociable, je sais m'adapter rapidement à une situation, une équipe ou un nouvel environnement pour répondre au mieux à toutes les attentes.



En tant que traiteur et chef à domicile avec Sam Cook, je propose aujourd'hui la solution sur-mesure tant sur les menus que sur l'organisation avec un seul leitmotiv, celui de satisfaire mes "gourmets" comme si chacun d'eux était l'un de mes proches car la cuisine est avant tout une histoire d'échange, de partage et de convivialité ! Rien n'est plus beau qu'un proche régalé !



Mes compétences :

Restauration

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Implantation Commerciale

Cuisine traditionnelle

Gestion des stocks

Cuisine gastronomique

Gestion de la relation client

Gestion de la production

Comptabilité