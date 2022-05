Sommier DAMIEN

Ayant poursuivi un cursus académique orienté vers les problématiques comptables, je jouis d’une expérience réussie de plus de 20 ans dans la mise en œuvre et l’accompagnement de solutions informatiques et notamment SAP. Je saurai parfaitement m’intégrer de par mon expérience des grands projets d’implémentation ou de maintenance, ma faculté à communiquer auprès de divers métiers (DSI, DAF, Comptables, Direction de projet, Consultants, Développeurs, Architectes, …) ainsi que de ma polyvalence (Connaissances techniques et fonctionnelles).



Mes compétences :

Chef de projet

DSI

ERP

ERP SAP

MOE

SAP

TMA

Gestion de projet

Management