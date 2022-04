Jean-Michel DALLAIS

Dans le conseil sur SAP depuis 1997, consultant sur les modules MM/SD et sur la solution retail puis chef de projet, je suis aujourd'hui responsable de compte ou j'encadre une équipe pluridisciplinaire (technique et fonctionnelle) chez un client de renommé mondiale. En parallèle, j’encadre, chez ALTI, une équipe d'une dizaine de consultants.



DOMAINE DE COMPETENCE:



Connaissances fonctionnelles

• Logistique

• Gestion commerciale



Niveaux d’intervention et méthodologies

• Gestion de projet

• Encadrement d’équipe

• Conception générale, conception détaillée et paramétrage



Connaissances techniques

• SAP R/3 modules SD et MM

• SAP IS RETAIL : solution pour le secteur de la distribution