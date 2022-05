Sonda KAMMOUN

Ayant plus de 5 ans d'expérience en paramétrage de l'outil SAP BFC (ex magnitude), j'ai également développé des compétences fonctionnelles en consolidation et reporting.

Je suis issue d'une formation pluridisciplinaire axée sur la comptabilité générale (normes IFRS notamment) et analytique, le contrôle de gestion ainsi que l'audit.



Mes compétences :

Consolidation

BFC

Gestion de projet

Assistance utilisateurs

SAP Business Objects

Formation