Sonia AGUEY-ZINSOU

Je suis une jeune peintre illustratrice, je m'intéresse aux gens, leurs quotidien, la répétition, la consommation de masse, la violence humaine, les faits divers. Ce que j'essaye de retranscrire dans mes peintures c'est cette vision de la société et de la vie telle que je l'a perçois avec mon expérience, ma personnalité, mes origines béninoises et tous ce qui me caractérise en tant qu'individu. Vous pouvez alors observer une peinture colorée, spontanée, vivante, forte en émotion et qui peut vous renvoyer dans le style au travail de Basquiat, de Dubuffet et Wharol.



Après des études de communications visuelles, et un questionnement sur l'avenir de la création artistique, il m'est apparu intéressant de créer ma propre structure d'édition, de manière à vivre de ma passion .

En déclinant sur des objets du quotidien des images de ma production artistique, je souhaite à la fois faire connaître mon travail plastique et le faire pénétrer dans les foyer, offrant à chacun la possibilité d'acquérir un objet différent de la production industrielle, inspiré de mes créations, produit en petit nombre, accessible à toutes les bourses.



de l'art accessible à chacun !



Mes compétences :

Communication

Illustratrice

Design

Art

Sérigraphie

Commerce

Merchandising

IDEE Financial Software

Adobe Photoshop