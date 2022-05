Sonia AKKARI

Diplômée Ingénieur en Agronomie, Spécialisation Protection des Cultures, je suis une jeune femme active aimant le contact et les échanges. Toujours en mouvement, mon dynamisme me pousse toujours vers la progression et l'amélioration de la qualité du travail demandé. Personne de terrain, j'ai une prédilection pour l'expérimentation végétale, l'amélioration des plantes et les progrès en solutions de protection des plantes.





Mes compétences :

Botanique

Statistiques

Microbiologie

Entomologie

Phytopathologie

Mycologie

Agronomie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Advanced RISC Machine (ARM)