Sonia ALAMI SOUNNI

Isis Market est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie, l'organisation et le développement commercial et marketing des entreprises.



Nous accompagnons les entreprises de différents secteurs dans leurs problématiques commerciales & marketing :



- Stratégie de développement, stratégie commerciale, stratégie d'enseignes et de marques

- Développement des réseaux de commerce et de distribution

- Plans Marketing, commerciaux et communication

- Organisation fonction commerciale,

- Formation & coaching d'équipe sur des thématiques personnalisées en fonction des besoins

- Etudes de marché, études marketing, études de satisfaction

- Développement de marchés : National & International,

- Valorisation & Innovation de produits,...



Pour compléter notre expertise et vous accompagner au mieux, nous sommes partenaires d'un groupe d'experts spécialisés dans les domaines suivants :



- Supply chain, logistique et distribution

- Grande Distribution

- Stratégie et organisation

- Finance et dossiers d'investissement

- Cession et reprise d'entreprise, rapprochement avec des fonds d'investissements

- Lean management

- Organisation industrielle



Notre devise : Unir nos forces et notre cœur d'expertise pour vous accompagner dans votre vision de développement!



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Développement commercial

Marketing

Organisation

Prospection