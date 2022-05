Sonia ALVES LE BRETON

Je viens d'effectuer un bilan de compétences qui me permet de réfléchir à la suite que je vais donner à mon parcours professionnel, en prenant évidemment en compte l'analyse de mon profil :



MES DOMAINES DE COMPÉTENCES : communiquer - organiser - créer - contrôler - diriger - administrer/gérer - étudier/chercher

MES MOTIVATIONS ET VALEURS : esthétique - réalisation - créativité - variété

indépendance - autonomie - style de vie

MES APTITUDES ET QUALITÉS PERSONNELLES : sens de l'organisation - curiosité - imagination - autonomie - esprit d'analyse et de synthèse

capacité à travailler en équipe - adaptabilité - sociabilité et ascendance



Il ressort de ce bilan une volonté de comprendre, de conseiller, et d'accompagner les gens, mais aussi de pouvoir créer quelque chose en adéquation avec un besoin et un très fort gout pour la communication et l'organisation.









Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Organisation

Gestion